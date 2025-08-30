Yellow Pepe मूल्य (YELPE)
-17.06%
-23.33%
-26.73%
-26.73%
Yellow Pepe (YELPE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YELPE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YELPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00532182 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YELPE में -17.06%, 24 घंटों में -23.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yellow Pepe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YELPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.61M है, कुल आपूर्ति 999607225.053375 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.76K है.
आज के दिन के दौरान, Yellow Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yellow Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yellow Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yellow Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-23.33%
|30 दिन
|$ 0
|-25.29%
|60 दिन
|$ 0
|-31.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.
