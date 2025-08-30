DUCKIES की अधिक जानकारी

Yellow Duckies लोगो

Yellow Duckies मूल्य (DUCKIES)

गैर-सूचीबद्ध

1 DUCKIES से USD लाइव प्राइस:

$0.00192388
-6.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Yellow Duckies (DUCKIES) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:34:07 (UTC+8)

Yellow Duckies (DUCKIES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00192351
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00205756
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00192351

$ 0.00205756

$ 0.02708167

$ 0

+0.01%

-6.18%

-33.68%

-33.68%

Yellow Duckies (DUCKIES) रियल-टाइम प्राइस $0.00192388 है. पिछले 24 घंटों में, DUCKIES ने $ 0.00192351 के कम और $ 0.00205756 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUCKIES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02708167 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUCKIES में +0.01%, 24 घंटों में -6.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yellow Duckies (DUCKIES) मार्केट की जानकारी

$ 93.31K

--
----

$ 288.58K

48.50M

150,000,000.0

Yellow Duckies का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUCKIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.50M है, कुल आपूर्ति 150000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 288.58K है.

Yellow Duckies (DUCKIES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yellow Duckies का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000126837708451457 था.
पिछले 30 दिनों में, Yellow Duckies का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005814863 था.
पिछले 60 दिनों में, Yellow Duckies का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008014160 था.
पिछले 90 दिनों में, Yellow Duckies का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013923586335524835 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000126837708451457-6.18%
30 दिन$ -0.0005814863-30.22%
60 दिन$ -0.0008014160-41.65%
90 दिन$ -0.0013923586335524835-41.98%

Yellow Duckies (DUCKIES) क्या है

Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Yellow Duckies प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yellow Duckies (DUCKIES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yellow Duckies (DUCKIES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yellow Duckies के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Yellow Duckies प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DUCKIES लोकल करेंसी में

Yellow Duckies (DUCKIES) टोकन का अर्थशास्त्र

Yellow Duckies (DUCKIES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUCKIES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yellow Duckies (DUCKIES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Yellow Duckies (DUCKIES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DUCKIES प्राइस 0.00192388 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DUCKIES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DUCKIES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00192388 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yellow Duckies का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DUCKIES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.31K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DUCKIES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DUCKIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.50M USD है.
DUCKIES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DUCKIES ने 0.02708167 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DUCKIES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DUCKIES ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DUCKIES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DUCKIES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DUCKIES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DUCKIES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DUCKIES का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:34:07 (UTC+8)

