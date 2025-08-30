Yeet (YEET) क्या है

Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yeet (YEET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yeet (YEET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

YEET लोकल करेंसी में

Yeet (YEET) टोकन का अर्थशास्त्र

Yeet (YEET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YEET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yeet (YEET) के बारे में अन्य प्रश्न आज Yeet (YEET) का मूल्य कितना है? USD में लाइव YEET प्राइस 0.00305768 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. YEET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00305768 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए YEET से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Yeet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? YEET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.94M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. YEET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? YEET की मार्केट में उपलब्ध राशि 632.57M USD है. YEET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? YEET ने 0.02429735 USD की ATH प्राइस हासिल की. YEET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? YEET ने 0.00161123 USD की ATL प्राइस देखी. YEET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? YEET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या YEET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YEET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YEET का प्राइस का अनुमान देखें.

