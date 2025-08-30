yBGT मूल्य (YBGT)
yBGT (YBGT) रियल-टाइम प्राइस $4.31 है. पिछले 24 घंटों में, YBGT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YBGT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 4.25 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YBGT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
yBGT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 872.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YBGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 202.46K है, कुल आपूर्ति 202462.74660219206 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 872.58K है.
आज के दिन के दौरान, yBGT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, yBGT का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, yBGT का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 90 दिनों में, yBGT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 दिन
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.
yBGT (YBGT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YBGT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
