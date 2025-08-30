Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) क्या है

The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!

लोग यह भी पूछते हैं: Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) के बारे में अन्य प्रश्न आज Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) का मूल्य कितना है? USD में लाइव YAYSTONE प्राइस 4,505.57 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. YAYSTONE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 4,505.57 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए YAYSTONE से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Yay StakeStone Ether का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? YAYSTONE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.47M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. YAYSTONE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? YAYSTONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.85 USD है. YAYSTONE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? YAYSTONE ने 5,145.85 USD की ATH प्राइस हासिल की. YAYSTONE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? YAYSTONE ने 1,469.13 USD की ATL प्राइस देखी. YAYSTONE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? YAYSTONE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या YAYSTONE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YAYSTONE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YAYSTONE का प्राइस का अनुमान देखें.

