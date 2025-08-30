Yay StakeStone Ether मूल्य (YAYSTONE)
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) रियल-टाइम प्राइस $4,505.57 है. पिछले 24 घंटों में, YAYSTONE ने $ 4,448.56 के कम और $ 4,699.57 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YAYSTONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,145.85 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,469.13 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YAYSTONE में +0.11%, 24 घंटों में -4.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yay StakeStone Ether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.47M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YAYSTONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.85 है, कुल आपूर्ति 991.8484657134051 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.47M है.
आज के दिन के दौरान, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ -190.059481078429 था.
पिछले 30 दिनों में, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +585.3217525990 था.
पिछले 60 दिनों में, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +3,471.7840846660 था.
पिछले 90 दिनों में, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +1,849.5713319179643 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -190.059481078429
|-4.04%
|30 दिन
|$ +585.3217525990
|+12.99%
|60 दिन
|$ +3,471.7840846660
|+77.06%
|90 दिन
|$ +1,849.5713319179643
|+69.64%
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YAYSTONE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
