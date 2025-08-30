YAYSTONE की अधिक जानकारी

Yay StakeStone Ether लोगो

Yay StakeStone Ether मूल्य (YAYSTONE)

गैर-सूचीबद्ध

1 YAYSTONE से USD लाइव प्राइस:

-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:31 (UTC+8)

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.11%

-4.04%

-0.31%

-0.31%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) रियल-टाइम प्राइस $4,505.57 है. पिछले 24 घंटों में, YAYSTONE ने $ 4,448.56 के कम और $ 4,699.57 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YAYSTONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,145.85 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,469.13 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YAYSTONE में +0.11%, 24 घंटों में -4.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) मार्केट की जानकारी

Yay StakeStone Ether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.47M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YAYSTONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.85 है, कुल आपूर्ति 991.8484657134051 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.47M है.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ -190.059481078429 था.
पिछले 30 दिनों में, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +585.3217525990 था.
पिछले 60 दिनों में, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +3,471.7840846660 था.
पिछले 90 दिनों में, Yay StakeStone Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +1,849.5713319179643 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -190.059481078429-4.04%
30 दिन$ +585.3217525990+12.99%
60 दिन$ +3,471.7840846660+77.06%
90 दिन$ +1,849.5713319179643+69.64%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) क्या है

The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Yay StakeStone Ether प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yay StakeStone Ether के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Yay StakeStone Ether प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YAYSTONE लोकल करेंसी में

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) टोकन का अर्थशास्त्र

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YAYSTONE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YAYSTONE प्राइस 4,505.57 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YAYSTONE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YAYSTONE से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,505.57 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yay StakeStone Ether का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YAYSTONE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.47M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YAYSTONE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YAYSTONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.85 USD है.
YAYSTONE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YAYSTONE ने 5,145.85 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YAYSTONE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YAYSTONE ने 1,469.13 USD की ATL प्राइस देखी.
YAYSTONE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YAYSTONE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YAYSTONE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YAYSTONE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YAYSTONE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:31 (UTC+8)

