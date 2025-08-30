YAPSTER मूल्य (YAPSTER)
-0.74%
-14.51%
-11.29%
-11.29%
YAPSTER (YAPSTER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YAPSTER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YAPSTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01015272 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YAPSTER में -0.74%, 24 घंटों में -14.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
YAPSTER का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YAPSTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 915.51M है, कुल आपूर्ति 915506478.1679002 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.42K है.
आज के दिन के दौरान, YAPSTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, YAPSTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, YAPSTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, YAPSTER का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-14.51%
|30 दिन
|$ 0
|-48.81%
|60 दिन
|$ 0
|-93.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.
