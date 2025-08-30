YANN की अधिक जानकारी

Yann LeCoin लोगो

Yann LeCoin मूल्य (YANN)

गैर-सूचीबद्ध

1 YANN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Yann LeCoin (YANN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:23:25 (UTC+8)

Yann LeCoin (YANN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116108
$ 0.00116108$ 0.00116108

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-2.30%

+10.01%

+10.01%

Yann LeCoin (YANN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YANN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YANN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00116108 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YANN में -0.07%, 24 घंटों में -2.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yann LeCoin (YANN) मार्केट की जानकारी

$ 27.76K
$ 27.76K$ 27.76K

--
----

$ 27.76K
$ 27.76K$ 27.76K

999.32M
999.32M 999.32M

999,321,531.009981
999,321,531.009981 999,321,531.009981

Yann LeCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YANN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.32M है, कुल आपूर्ति 999321531.009981 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.76K है.

Yann LeCoin (YANN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yann LeCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yann LeCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yann LeCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yann LeCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.30%
30 दिन$ 0+8.07%
60 दिन$ 0+34.30%
90 दिन$ 0--

Yann LeCoin (YANN) क्या है

Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.

Yann LeCoin (YANN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Yann LeCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yann LeCoin (YANN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yann LeCoin (YANN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yann LeCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Yann LeCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YANN लोकल करेंसी में

Yann LeCoin (YANN) टोकन का अर्थशास्त्र

Yann LeCoin (YANN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YANN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yann LeCoin (YANN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Yann LeCoin (YANN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YANN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YANN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YANN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yann LeCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YANN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.76K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YANN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YANN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.32M USD है.
YANN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YANN ने 0.00116108 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YANN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YANN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
YANN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YANN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YANN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YANN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YANN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:23:25 (UTC+8)

