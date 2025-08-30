YAK मूल्य (YAK)
--
--
+1.92%
+1.92%
YAK (YAK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YAK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YAK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
YAK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 8.76 है. YAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 8.888888888888888e+17 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.90K है.
आज के दिन के दौरान, YAK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, YAK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, YAK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, YAK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+23.11%
|60 दिन
|$ 0
|+97.18%
|90 दिन
|$ 0
|--
$YAK, referred to as "The Pepe Killer," is a decentralized, Ethereum-based memecoin designed to foster a unified and engaged community through a shared mission of surpassing the market position of $PEPE and other notable cryptocurrencies. Its primary utility lies in creating a communal investment culture that emphasizes loyalty, collective action, and the achievement of significant milestones before considering liquidity events, such as listings on major exchanges. Yak commits to a zero-tax protocol, ensuring all transactions are free from fees, with an emphasis on direct community benefit and growth.
