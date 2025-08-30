Yait Siu मूल्य (YAIT)
Yait Siu (YAIT) रियल-टाइम प्राइस $0.00169076 है. पिछले 24 घंटों में, YAIT ने $ 0.00168457 के कम और $ 0.00172845 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YAIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00190606 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YAIT में -0.13%, 24 घंटों में -0.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yait Siu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999741.571045 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.69M है.
आज के दिन के दौरान, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013432758 था.
पिछले 60 दिनों में, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0016077159 था.
पिछले 90 दिनों में, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.32%
|30 दिन
|$ +0.0013432758
|+79.45%
|60 दिन
|$ +0.0016077159
|+95.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape.
