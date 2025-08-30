YAIT की अधिक जानकारी

Yait Siu लोगो

Yait Siu मूल्य (YAIT)

गैर-सूचीबद्ध

1 YAIT से USD लाइव प्राइस:

$0.0016894
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Yait Siu (YAIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:47:05 (UTC+8)

Yait Siu (YAIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00168457
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00172845
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00168457
$ 0.00172845
$ 0.00190606
$ 0
-0.13%

-0.32%

-6.82%

-6.82%

Yait Siu (YAIT) रियल-टाइम प्राइस $0.00169076 है. पिछले 24 घंटों में, YAIT ने $ 0.00168457 के कम और $ 0.00172845 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YAIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00190606 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YAIT में -0.13%, 24 घंटों में -0.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Yait Siu (YAIT) मार्केट की जानकारी

$ 1.69M
--
$ 1.69M
1000.00M
999,999,741.571045
Yait Siu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999741.571045 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.69M है.

Yait Siu (YAIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013432758 था.
पिछले 60 दिनों में, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0016077159 था.
पिछले 90 दिनों में, Yait Siu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.32%
30 दिन$ +0.0013432758+79.45%
60 दिन$ +0.0016077159+95.09%
90 दिन$ 0--

Yait Siu (YAIT) क्या है

Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape.

Yait Siu (YAIT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Yait Siu प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Yait Siu (YAIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Yait Siu (YAIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Yait Siu के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Yait Siu प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

YAIT लोकल करेंसी में

Yait Siu (YAIT) टोकन का अर्थशास्त्र

Yait Siu (YAIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YAIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Yait Siu (YAIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Yait Siu (YAIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव YAIT प्राइस 0.00169076 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
YAIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
YAIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00169076 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Yait Siu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
YAIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
YAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
YAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
YAIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
YAIT ने 0.00190606 USD की ATH प्राइस हासिल की.
YAIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
YAIT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
YAIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
YAIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या YAIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष YAIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए YAIT का प्राइस का अनुमान देखें.
