Yadom Hongthai मूल्य (YADOM)
--
-5.92%
-6.83%
-6.83%
Yadom Hongthai (YADOM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, YADOM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. YADOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में YADOM में --, 24 घंटों में -5.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Yadom Hongthai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. YADOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.80M है, कुल आपूर्ति 999800587.5826 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.02K है.
आज के दिन के दौरान, Yadom Hongthai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Yadom Hongthai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Yadom Hongthai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Yadom Hongthai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.92%
|30 दिन
|$ 0
|-15.07%
|60 दिन
|$ 0
|-61.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
$YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format.
Yadom Hongthai (YADOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. YADOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
