Xybertic मूल्य (XYB)
-0.66%
-1.22%
-1.22%
Xybertic (XYB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XYB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XYB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XYB में --, 24 घंटों में -0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Xybertic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XYB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.77K है.
आज के दिन के दौरान, Xybertic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Xybertic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Xybertic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Xybertic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.66%
|30 दिन
|$ 0
|+2.63%
|60 दिन
|$ 0
|+6.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.
Xybertic (XYB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XYB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
