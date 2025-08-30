XTP की अधिक जानकारी

XTP लोगो

XTP मूल्य (XTP)

गैर-सूचीबद्ध

1 XTP से USD लाइव प्राइस:

$0.00062899
+7.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
XTP (XTP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:15 (UTC+8)

XTP (XTP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.402555
$ 0
+3.45%

+7.51%

+4.33%

+4.33%

XTP (XTP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XTP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XTP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.402555 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XTP में +3.45%, 24 घंटों में +7.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XTP (XTP) मार्केट की जानकारी

$ 2.38M
--
$ 6.29M
3.78B
10,000,000,000.0
XTP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XTP की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.78B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.29M है.

XTP (XTP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XTP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XTP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, XTP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, XTP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+7.51%
30 दिन$ 0-1.71%
60 दिन$ 0-27.45%
90 दिन$ 0--

XTP (XTP) क्या है

Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

XTP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XTP (XTP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XTP (XTP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XTP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब XTP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XTP लोकल करेंसी में

XTP (XTP) टोकन का अर्थशास्त्र

XTP (XTP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XTP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: XTP (XTP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज XTP (XTP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XTP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XTP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XTP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XTP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XTP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.38M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XTP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XTP की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.78B USD है.
XTP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XTP ने 0.402555 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XTP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XTP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
XTP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XTP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XTP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XTP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XTP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:15 (UTC+8)

