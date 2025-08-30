XTblock मूल्य (XTT-B20)
+0.36%
-0.53%
-3.25%
-3.25%
XTblock (XTT-B20) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XTT-B20 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XTT-B20 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.584553 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XTT-B20 में +0.36%, 24 घंटों में -0.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
XTblock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XTT-B20 की मार्केट में उपलब्ध राशि 165.87M है, कुल आपूर्ति 350000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.01K है.
आज के दिन के दौरान, XTblock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XTblock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, XTblock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, XTblock का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.53%
|30 दिन
|$ 0
|-13.56%
|60 दिन
|$ 0
|-13.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more.
XTblock (XTT-B20) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XTT-B20 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
