XSwap Protocol मूल्य (XSP)
XSwap Protocol (XSP) रियल-टाइम प्राइस $0.00041162 है. पिछले 24 घंटों में, XSP ने $ 0.00040791 के कम और $ 0.00043087 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XSP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01451122 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00022806 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XSP में -0.28%, 24 घंटों में -3.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
XSwap Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 986.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XSP की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.40B है, कुल आपूर्ति 13000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.35M है.
आज के दिन के दौरान, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000347060 था.
पिछले 60 दिनों में, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000553435 था.
पिछले 90 दिनों में, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00012390971732439806 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.94%
|30 दिन
|$ -0.0000347060
|-8.43%
|60 दिन
|$ +0.0000553435
|+13.45%
|90 दिन
|$ +0.00012390971732439806
|+43.07%
XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.
XSwap Protocol (XSP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XSP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
