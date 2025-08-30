XSP की अधिक जानकारी

XSwap Protocol लोगो

XSwap Protocol मूल्य (XSP)

गैर-सूचीबद्ध

1 XSP से USD लाइव प्राइस:

$0.000411
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
XSwap Protocol (XSP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:46:52 (UTC+8)

XSwap Protocol (XSP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00040791
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00043087
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00040791
$ 0.00043087
$ 0.01451122
$ 0.00022806
-0.28%

-3.94%

-13.00%

-13.00%

XSwap Protocol (XSP) रियल-टाइम प्राइस $0.00041162 है. पिछले 24 घंटों में, XSP ने $ 0.00040791 के कम और $ 0.00043087 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XSP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01451122 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00022806 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XSP में -0.28%, 24 घंटों में -3.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XSwap Protocol (XSP) मार्केट की जानकारी

$ 986.67K
--
$ 5.35M
2.40B
13,000,000,000.0
XSwap Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 986.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XSP की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.40B है, कुल आपूर्ति 13000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.35M है.

XSwap Protocol (XSP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000347060 था.
पिछले 60 दिनों में, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000553435 था.
पिछले 90 दिनों में, XSwap Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00012390971732439806 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.94%
30 दिन$ -0.0000347060-8.43%
60 दिन$ +0.0000553435+13.45%
90 दिन$ +0.00012390971732439806+43.07%

XSwap Protocol (XSP) क्या है

XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.

XSwap Protocol (XSP) संसाधन

XSwap Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XSwap Protocol (XSP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XSwap Protocol (XSP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XSwap Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब XSwap Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XSP लोकल करेंसी में

XSwap Protocol (XSP) टोकन का अर्थशास्त्र

XSwap Protocol (XSP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XSP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: XSwap Protocol (XSP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज XSwap Protocol (XSP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XSP प्राइस 0.00041162 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XSP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XSP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00041162 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XSwap Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XSP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 986.67K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XSP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XSP की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.40B USD है.
XSP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XSP ने 0.01451122 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XSP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XSP ने 0.00022806 USD की ATL प्राइस देखी.
XSP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XSP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XSP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XSP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XSP का प्राइस का अनुमान देखें.
