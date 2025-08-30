$XAI की अधिक जानकारी

Xspectra Ai लोगो

Xspectra Ai मूल्य ($XAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 $XAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00156982
$0.00156982$0.00156982
-0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Xspectra Ai ($XAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:45:43 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00156669
$ 0.00156669$ 0.00156669
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00162164
$ 0.00162164$ 0.00162164
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00156669
$ 0.00156669$ 0.00156669

$ 0.00162164
$ 0.00162164$ 0.00162164

$ 0.093458
$ 0.093458$ 0.093458

$ 0.00112861
$ 0.00112861$ 0.00112861

--

-0.90%

-3.38%

-3.38%

Xspectra Ai ($XAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00156982 है. पिछले 24 घंटों में, $XAI ने $ 0.00156669 के कम और $ 0.00162164 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $XAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.093458 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00112861 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $XAI में --, 24 घंटों में -0.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Xspectra Ai ($XAI) मार्केट की जानकारी

$ 15.70K
$ 15.70K$ 15.70K

--
----

$ 15.70K
$ 15.70K$ 15.70K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Xspectra Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $XAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.70K है.

Xspectra Ai ($XAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Xspectra Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Xspectra Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000106017 था.
पिछले 60 दिनों में, Xspectra Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004421598 था.
पिछले 90 दिनों में, Xspectra Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001017385569959172 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.90%
30 दिन$ -0.0000106017-0.67%
60 दिन$ +0.0004421598+28.17%
90 दिन$ +0.0001017385569959172+6.93%

Xspectra Ai ($XAI) क्या है

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

$XAI लोकल करेंसी में

Xspectra Ai ($XAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Xspectra Ai ($XAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $XAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Xspectra Ai ($XAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Xspectra Ai ($XAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $XAI प्राइस 0.00156982 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$XAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$XAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00156982 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Xspectra Ai का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$XAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$XAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$XAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
$XAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$XAI ने 0.093458 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$XAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$XAI ने 0.00112861 USD की ATL प्राइस देखी.
$XAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$XAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $XAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $XAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $XAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:45:43 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.