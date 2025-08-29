XSGD की अधिक जानकारी

XSGD मूल्य (XSGD)

गैर-सूचीबद्ध

1 XSGD से USD लाइव प्राइस:

$0.776727
0.00%1D
XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.
XSGD (XSGD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:14:28 (UTC+8)

XSGD (XSGD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.776401
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.779919
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.776401
$ 0.779919
$ 1.36
$ 0.620483
-0.12%

-0.08%

-0.14%

-0.14%

XSGD (XSGD) रियल-टाइम प्राइस $0.776726 है. पिछले 24 घंटों में, XSGD ने $ 0.776401 के कम और $ 0.779919 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XSGD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.36 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.620483 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XSGD में -0.12%, 24 घंटों में -0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XSGD (XSGD) मार्केट की जानकारी

$ 11.59M
--
$ 11.59M
14.92M
14,922,760.486569
XSGD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XSGD की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.92M है, कुल आपूर्ति 14922760.486569 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.59M है.

XSGD (XSGD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XSGD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006505269027089 था.
पिछले 30 दिनों में, XSGD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0028843720 था.
पिछले 60 दिनों में, XSGD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0068551506 था.
पिछले 90 दिनों में, XSGD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0006505269027089-0.08%
30 दिन$ +0.0028843720+0.37%
60 दिन$ -0.0068551506-0.88%
90 दिन$ 0--

XSGD (XSGD) क्या है

XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

XSGD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XSGD (XSGD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XSGD (XSGD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XSGD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब XSGD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XSGD लोकल करेंसी में

XSGD (XSGD) टोकन का अर्थशास्त्र

XSGD (XSGD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XSGD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: XSGD (XSGD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज XSGD (XSGD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XSGD प्राइस 0.776726 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XSGD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XSGD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.776726 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XSGD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XSGD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.59M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XSGD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XSGD की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.92M USD है.
XSGD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XSGD ने 1.36 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XSGD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XSGD ने 0.620483 USD की ATL प्राइस देखी.
XSGD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XSGD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XSGD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XSGD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XSGD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:14:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.