xPACK लोगो

xPACK मूल्य (XPACK)

गैर-सूचीबद्ध

1 XPACK से USD लाइव प्राइस:

$0.02511667
$0.02511667$0.02511667
0.00%1D
mexc
USD
xPACK (XPACK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:06 (UTC+8)

xPACK (XPACK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667

$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667

$ 0.02555685
$ 0.02555685$ 0.02555685

$ 0.02251504
$ 0.02251504$ 0.02251504

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

xPACK (XPACK) रियल-टाइम प्राइस $0.02511667 है. पिछले 24 घंटों में, XPACK ने $ 0.02511667 के कम और $ 0.02511667 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XPACK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02555685 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02251504 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XPACK में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

xPACK (XPACK) मार्केट की जानकारी

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
----

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

135.36M
135.36M 135.36M

135,360,143.136823
135,360,143.136823 135,360,143.136823

xPACK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XPACK की मार्केट में उपलब्ध राशि 135.36M है, कुल आपूर्ति 135360143.136823 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.40M है.

xPACK (XPACK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, xPACK का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, xPACK का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, xPACK का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 90 दिनों में, xPACK का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000000001376001685 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0.00.00%
30 दिन$ 0.00000000000.00%
60 दिन$ 0.00000000000.00%
90 दिन$ -0.000000001376001685-0.00%

xPACK (XPACK) क्या है

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

xPACK (XPACK) टोकन का अर्थशास्त्र

xPACK (XPACK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XPACK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: xPACK (XPACK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज xPACK (XPACK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XPACK प्राइस 0.02511667 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XPACK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XPACK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02511667 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
xPACK का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XPACK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.40M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XPACK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XPACK की मार्केट में उपलब्ध राशि 135.36M USD है.
XPACK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XPACK ने 0.02555685 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XPACK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XPACK ने 0.02251504 USD की ATL प्राइस देखी.
XPACK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XPACK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XPACK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XPACK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XPACK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:30:06 (UTC+8)

