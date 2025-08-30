XOXNO Staked EGLD मूल्य (XEGLD)
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) रियल-टाइम प्राइस $14.72 है. पिछले 24 घंटों में, XEGLD ने $ 14.7 के कम और $ 16.09 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XEGLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 22.03 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 11.84 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XEGLD में -1.22%, 24 घंटों में -6.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
XOXNO Staked EGLD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XEGLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.80K है, कुल आपूर्ति 72803.59572037832 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.07M है.
आज के दिन के दौरान, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.95696273446395 था.
पिछले 30 दिनों में, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.9007432960 था.
पिछले 60 दिनों में, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8218705920 था.
पिछले 90 दिनों में, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.831585587608333 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.95696273446395
|-6.10%
|30 दिन
|$ -0.9007432960
|-6.11%
|60 दिन
|$ +0.8218705920
|+5.58%
|90 दिन
|$ -0.831585587608333
|-5.34%
xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.