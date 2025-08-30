XEGLD की अधिक जानकारी

XOXNO Staked EGLD लोगो

XOXNO Staked EGLD मूल्य (XEGLD)

गैर-सूचीबद्ध

1 XEGLD से USD लाइव प्राइस:

$14.72
$14.72$14.72
-6.10%1D
mexc
USD
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:01:59 (UTC+8)

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 14.7
$ 14.7$ 14.7
24 घंटे में न्यूनतम
$ 16.09
$ 16.09$ 16.09
24 घंटे में उच्चतम

$ 14.7
$ 14.7$ 14.7

$ 16.09
$ 16.09$ 16.09

$ 22.03
$ 22.03$ 22.03

$ 11.84
$ 11.84$ 11.84

-1.22%

-6.10%

-11.14%

-11.14%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) रियल-टाइम प्राइस $14.72 है. पिछले 24 घंटों में, XEGLD ने $ 14.7 के कम और $ 16.09 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XEGLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 22.03 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 11.84 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XEGLD में -1.22%, 24 घंटों में -6.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) मार्केट की जानकारी

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

72.80K
72.80K 72.80K

72,803.59572037832
72,803.59572037832 72,803.59572037832

XOXNO Staked EGLD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XEGLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.80K है, कुल आपूर्ति 72803.59572037832 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.07M है.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.95696273446395 था.
पिछले 30 दिनों में, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.9007432960 था.
पिछले 60 दिनों में, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8218705920 था.
पिछले 90 दिनों में, XOXNO Staked EGLD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.831585587608333 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.95696273446395-6.10%
30 दिन$ -0.9007432960-6.11%
60 दिन$ +0.8218705920+5.58%
90 दिन$ -0.831585587608333-5.34%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) क्या है

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

XOXNO Staked EGLD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XOXNO Staked EGLD (XEGLD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XOXNO Staked EGLD (XEGLD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XOXNO Staked EGLD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब XOXNO Staked EGLD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XEGLD लोकल करेंसी में

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) टोकन का अर्थशास्त्र

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XEGLD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: XOXNO Staked EGLD (XEGLD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज XOXNO Staked EGLD (XEGLD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XEGLD प्राइस 14.72 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XEGLD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XEGLD से USD की मौजूदा प्राइस $ 14.72 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XOXNO Staked EGLD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XEGLD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XEGLD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XEGLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 72.80K USD है.
XEGLD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XEGLD ने 22.03 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XEGLD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XEGLD ने 11.84 USD की ATL प्राइस देखी.
XEGLD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XEGLD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XEGLD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XEGLD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XEGLD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:01:59 (UTC+8)

