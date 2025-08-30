XNET की अधिक जानकारी

XNET Mobile मूल्य (XNET)

$0.01805056
-3.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
XNET Mobile (XNET) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:29:58 (UTC+8)

XNET Mobile (XNET) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01762576
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01902484
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01762576
$ 0.01902484
$ 0.267945
$ 0.01211358
-1.90%

-3.56%

-15.19%

-15.19%

XNET Mobile (XNET) रियल-टाइम प्राइस $0.01808132 है. पिछले 24 घंटों में, XNET ने $ 0.01762576 के कम और $ 0.01902484 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XNET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.267945 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01211358 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XNET में -1.90%, 24 घंटों में -3.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XNET Mobile (XNET) मार्केट की जानकारी

$ 2.49M
--
$ 23.63M
137.46M
1,306,624,011.309118
XNET Mobile का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XNET की मार्केट में उपलब्ध राशि 137.46M है, कुल आपूर्ति 1306624011.309118 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.63M है.

XNET Mobile (XNET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XNET Mobile का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00066851671699295 था.
पिछले 30 दिनों में, XNET Mobile का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0048166900 था.
पिछले 60 दिनों में, XNET Mobile का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0048420219 था.
पिछले 90 दिनों में, XNET Mobile का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02103654949897261 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00066851671699295-3.56%
30 दिन$ -0.0048166900-26.63%
60 दिन$ -0.0048420219-26.77%
90 दिन$ -0.02103654949897261-53.77%

XNET Mobile (XNET) क्या है

$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.

XNET Mobile प्राइस का अनुमान (USD)

XNET Mobile (XNET) टोकन का अर्थशास्त्र

XNET Mobile (XNET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XNET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: XNET Mobile (XNET) के बारे में अन्य प्रश्न

आज XNET Mobile (XNET) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XNET प्राइस 0.01808132 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XNET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XNET से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01808132 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XNET Mobile का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XNET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.49M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XNET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XNET की मार्केट में उपलब्ध राशि 137.46M USD है.
XNET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XNET ने 0.267945 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XNET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XNET ने 0.01211358 USD की ATL प्राइस देखी.
XNET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XNET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XNET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XNET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XNET का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:29:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.