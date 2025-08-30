XMax मूल्य (XMX)
XMax (XMX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XMX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00639084 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XMX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
XMax का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 27.00B है, कुल आपूर्ति 30000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.50K है.
आज के दिन के दौरान, XMax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XMax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, XMax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, XMax का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+21.23%
|60 दिन
|$ 0
|+21.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.
