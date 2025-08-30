Xing Xing मूल्य (XING)
Xing Xing (XING) रियल-टाइम प्राइस $0.0002779 है. पिछले 24 घंटों में, XING ने $ 0.00027536 के कम और $ 0.00030013 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XING की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0342425 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00008121 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XING में -0.11%, 24 घंटों में -4.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Xing Xing का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 274.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XING की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.19M है, कुल आपूर्ति 989187844.075022 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 274.67K है.
आज के दिन के दौरान, Xing Xing का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Xing Xing का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000061080 था.
पिछले 60 दिनों में, Xing Xing का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001212993 था.
पिछले 90 दिनों में, Xing Xing का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000557878135166971 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.33%
|30 दिन
|$ -0.0000061080
|-2.19%
|60 दिन
|$ -0.0001212993
|-43.64%
|90 दिन
|$ -0.0000557878135166971
|-16.71%
$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.
Xing Xing (XING) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XING टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.