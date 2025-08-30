xiao lang gou मूल्य (XLG)
xiao lang gou (XLG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XLG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XLG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00303648 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XLG में -0.12%, 24 घंटों में +0.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
xiao lang gou का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 189.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XLG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 189.93K है.
आज के दिन के दौरान, xiao lang gou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, xiao lang gou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, xiao lang gou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, xiao lang gou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.65%
|30 दिन
|$ 0
|-9.18%
|60 दिन
|$ 0
|+12.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people. driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.
xiao lang gou (XLG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XLG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
