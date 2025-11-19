एक्सचेंजDEX+
XERO AI का आज का लाइव मूल्य 0.0000899 USD है.XERAI का मार्केट कैप 8,990.28 USD है. भारत में XERAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

XERAI की अधिक जानकारी

XERAI प्राइस की जानकारी

XERAI क्या है

XERAI आधिकारिक वेबसाइट

XERAI टोकन का अर्थशास्त्र

XERAI प्राइस का पूर्वानुमान

XERO AI लोगो

XERO AI मूल्य (XERAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 XERAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
XERO AI (XERAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 20:09:35 (UTC+8)

XERO AI का आज का मूल्य

आज XERO AI (XERAI) का लाइव मूल्य $ 0.0000899 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा XERAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000899 प्रति XERAI है.

$ 8,990.28 के मार्केट कैप के अनुसार XERO AI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M XERAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, XERAI की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00095198 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00007729 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में XERAI में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

XERO AI (XERAI) मार्केट की जानकारी

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

--
----

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

XERO AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XERAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.99K है.

XERO AI की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00095198
$ 0.00095198$ 0.00095198

$ 0.00007729
$ 0.00007729$ 0.00007729

--

--

0.00%

0.00%

XERO AI (XERAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XERO AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XERO AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, XERO AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000100620 था.
पिछले 90 दिनों में, XERO AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00000329855751820269 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0.00000000000.00%
60 दिन$ -0.0000100620-11.19%
90 दिन$ -0.00000329855751820269-3.53%

XERO AI के लिए प्राइस पूर्वानुमान

XERO AI (XERAI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में XERAI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
XERO AI (XERAI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, XERO AI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में XERO AI की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए XERAI के प्राइस पूर्वानुमान के लिए XERO AIप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

XERO AI (XERAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न XERO AI

2030 में 1 XERO AI का मूल्य कितना होगा?
अगर XERO AI 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. XERO AI के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 20:09:35 (UTC+8)

XERO AI के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.