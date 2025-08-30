Xenopus laevis मूल्य (XENO)
Xenopus laevis (XENO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XENO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XENO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02291166 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XENO में -0.48%, 24 घंटों में -5.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Xenopus laevis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 340.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XENO की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.58M है, कुल आपूर्ति 999823555.722752 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 378.76K है.
आज के दिन के दौरान, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.50%
|30 दिन
|$ 0
|+12.63%
|60 दिन
|$ 0
|+8.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.
Xenopus laevis (XENO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XENO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
