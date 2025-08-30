XENO की अधिक जानकारी

Xenopus laevis लोगो

Xenopus laevis मूल्य (XENO)

गैर-सूचीबद्ध

1 XENO से USD लाइव प्राइस:

$0.00037684
$0.00037684$0.00037684
-5.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Xenopus laevis (XENO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:01:34 (UTC+8)

Xenopus laevis (XENO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02291166
$ 0.02291166$ 0.02291166

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-5.50%

+5.13%

+5.13%

Xenopus laevis (XENO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XENO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XENO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02291166 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XENO में -0.48%, 24 घंटों में -5.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Xenopus laevis (XENO) मार्केट की जानकारी

$ 340.79K
$ 340.79K$ 340.79K

--
----

$ 378.76K
$ 378.76K$ 378.76K

899.58M
899.58M 899.58M

999,823,555.722752
999,823,555.722752 999,823,555.722752

Xenopus laevis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 340.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XENO की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.58M है, कुल आपूर्ति 999823555.722752 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 378.76K है.

Xenopus laevis (XENO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Xenopus laevis का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.50%
30 दिन$ 0+12.63%
60 दिन$ 0+8.33%
90 दिन$ 0--

Xenopus laevis (XENO) क्या है

Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.

Xenopus laevis (XENO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Xenopus laevis प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Xenopus laevis (XENO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Xenopus laevis (XENO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Xenopus laevis के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Xenopus laevis प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XENO लोकल करेंसी में

Xenopus laevis (XENO) टोकन का अर्थशास्त्र

Xenopus laevis (XENO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XENO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Xenopus laevis (XENO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Xenopus laevis (XENO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XENO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XENO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XENO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Xenopus laevis का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XENO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 340.79K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XENO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XENO की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.58M USD है.
XENO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XENO ने 0.02291166 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XENO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XENO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
XENO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XENO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XENO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XENO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XENO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:01:34 (UTC+8)

