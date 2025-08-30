XENOMORPH मूल्य (XENO)
XENOMORPH (XENO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XENO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XENO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01050784 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XENO में --, 24 घंटों में -3.63%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
XENOMORPH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XENO की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.20M है, कुल आपूर्ति 997195817.207863 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.81K है.
आज के दिन के दौरान, XENOMORPH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XENOMORPH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, XENOMORPH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, XENOMORPH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.63%
|30 दिन
|$ 0
|+15.76%
|60 दिन
|$ 0
|+36.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
