XBorg लोगो

XBorg मूल्य (XBG)

गैर-सूचीबद्ध

1 XBG से USD लाइव प्राइस:

$0.080332
$0.080332$0.080332
-9.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
XBorg (XBG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:14:21 (UTC+8)

XBorg (XBG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.078561
$ 0.078561$ 0.078561
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.090086
$ 0.090086$ 0.090086
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.078561
$ 0.078561$ 0.078561

$ 0.090086
$ 0.090086$ 0.090086

$ 0.41625
$ 0.41625$ 0.41625

$ 0.04681858
$ 0.04681858$ 0.04681858

+0.69%

-9.33%

-17.28%

-17.28%

XBorg (XBG) रियल-टाइम प्राइस $0.080332 है. पिछले 24 घंटों में, XBG ने $ 0.078561 के कम और $ 0.090086 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XBG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.41625 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04681858 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XBG में +0.69%, 24 घंटों में -9.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XBorg (XBG) मार्केट की जानकारी

$ 17.15M
$ 17.15M$ 17.15M

--
----

$ 79.75M
$ 79.75M$ 79.75M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XBorg का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.15M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XBG की मार्केट में उपलब्ध राशि 215.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 79.75M है.

XBorg (XBG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XBorg का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00827037948171105 था.
पिछले 30 दिनों में, XBorg का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0198119839 था.
पिछले 60 दिनों में, XBorg का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0293807220 था.
पिछले 90 दिनों में, XBorg का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00827037948171105-9.33%
30 दिन$ -0.0198119839-24.66%
60 दिन$ +0.0293807220+36.57%
90 दिन$ 0--

XBorg (XBG) क्या है

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

XBorg प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XBorg (XBG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XBorg (XBG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XBorg के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब XBorg प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XBG लोकल करेंसी में

XBorg (XBG) टोकन का अर्थशास्त्र

XBorg (XBG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XBG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: XBorg (XBG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज XBorg (XBG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XBG प्राइस 0.080332 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XBG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XBG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.080332 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XBorg का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XBG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.15M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XBG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XBG की मार्केट में उपलब्ध राशि 215.00M USD है.
XBG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XBG ने 0.41625 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XBG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XBG ने 0.04681858 USD की ATL प्राइस देखी.
XBG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XBG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XBG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XBG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XBG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:14:21 (UTC+8)

