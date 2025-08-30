WCHI की अधिक जानकारी

XAYA लोगो

XAYA मूल्य (WCHI)

$0.03460207
-3.50%1D
XAYA (WCHI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:29:41 (UTC+8)

XAYA (WCHI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03396011
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03595321
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03396011
$ 0.03595321
$ 0.766229
$ 0.00152533
+1.09%

-3.73%

-10.35%

-10.35%

XAYA (WCHI) रियल-टाइम प्राइस $0.03459256 है. पिछले 24 घंटों में, WCHI ने $ 0.03396011 के कम और $ 0.03595321 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WCHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.766229 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00152533 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WCHI में +1.09%, 24 घंटों में -3.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

XAYA (WCHI) मार्केट की जानकारी

$ 1.99M
--
$ 2.67M
57.61M
77,303,932.0
XAYA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.99M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WCHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 57.61M है, कुल आपूर्ति 77303932.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.67M है.

XAYA (WCHI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, XAYA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00134179536154986 था.
पिछले 30 दिनों में, XAYA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010785199 था.
पिछले 60 दिनों में, XAYA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021231979 था.
पिछले 90 दिनों में, XAYA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001766863984596774 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00134179536154986-3.73%
30 दिन$ +0.0010785199+3.12%
60 दिन$ +0.0021231979+6.14%
90 दिन$ -0.001766863984596774-4.85%

XAYA (WCHI) क्या है

In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.

XAYA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में XAYA (WCHI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके XAYA (WCHI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? XAYA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब XAYA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WCHI लोकल करेंसी में

XAYA (WCHI) टोकन का अर्थशास्त्र

XAYA (WCHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WCHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: XAYA (WCHI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज XAYA (WCHI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WCHI प्राइस 0.03459256 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WCHI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WCHI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03459256 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
XAYA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WCHI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.99M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WCHI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WCHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 57.61M USD है.
WCHI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WCHI ने 0.766229 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WCHI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WCHI ने 0.00152533 USD की ATL प्राइस देखी.
WCHI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WCHI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WCHI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WCHI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WCHI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:29:41 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.