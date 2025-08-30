XAVI by Virtuals मूल्य (XAVI)
-0.93%
-4.46%
-33.62%
-33.62%
XAVI by Virtuals (XAVI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XAVI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XAVI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00752607 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XAVI में -0.93%, 24 घंटों में -4.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
XAVI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 117.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XAVI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 117.40K है.
आज के दिन के दौरान, XAVI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, XAVI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, XAVI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, XAVI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.46%
|30 दिन
|$ 0
|-63.01%
|60 दिन
|$ 0
|-86.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application.
