Xandeum मूल्य (XAND)
+0.35%
-4.03%
+11.48%
+11.48%
Xandeum (XAND) रियल-टाइम प्राइस $0.005396 है. पिछले 24 घंटों में, XAND ने $ 0.00533206 के कम और $ 0.00568704 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XAND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01842785 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0022804 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XAND में +0.35%, 24 घंटों में -4.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Xandeum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XAND की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.34B है, कुल आपूर्ति 4014995669.805617 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.66M है.
आज के दिन के दौरान, Xandeum का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000226643791893532 था.
पिछले 30 दिनों में, Xandeum का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000892207 था.
पिछले 60 दिनों में, Xandeum का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002666649 था.
पिछले 90 दिनों में, Xandeum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000226643791893532
|-4.03%
|30 दिन
|$ -0.0000892207
|-1.65%
|60 दिन
|$ +0.0002666649
|+4.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.
