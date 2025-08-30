X8X की अधिक जानकारी

X8X लोगो

X8X मूल्य (X8X)

गैर-सूचीबद्ध

1 X8X से USD लाइव प्राइस:

$0.00065862
$0.00065862$0.00065862
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
X8X (X8X) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:04:13 (UTC+8)

X8X (X8X) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00065642
$ 0.00065642$ 0.00065642
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00067171
$ 0.00067171$ 0.00067171
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00065642
$ 0.00065642$ 0.00065642

$ 0.00067171
$ 0.00067171$ 0.00067171

$ 0.108258
$ 0.108258$ 0.108258

$ -0.09524590892933231
$ -0.09524590892933231$ -0.09524590892933231

-0.00%

-0.00%

+0.00%

+0.00%

X8X (X8X) रियल-टाइम प्राइस $0.00065868 है. पिछले 24 घंटों में, X8X ने $ 0.00065642 के कम और $ 0.00067171 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. X8X की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.108258 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ -0.09524590892933231 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में X8X में -0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

X8X (X8X) मार्केट की जानकारी

$ 51.10K
$ 51.10K$ 51.10K

--
----

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

77.59M
77.59M 77.59M

85,240,627.99999999
85,240,627.99999999 85,240,627.99999999

X8X का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. X8X की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.59M है, कुल आपूर्ति 85240627.99999999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 56.15K है.

X8X (X8X) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, X8X का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, X8X का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000000702 था.
पिछले 60 दिनों में, X8X का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000619 था.
पिछले 90 दिनों में, X8X का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000000017033110996 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.00%
30 दिन$ +0.0000000702+0.01%
60 दिन$ -0.0000000619-0.00%
90 दिन$ +0.0000000017033110996+0.00%

X8X (X8X) क्या है

Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper!

X8X प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में X8X (X8X) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके X8X (X8X) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? X8X के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब X8X प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

X8X (X8X) टोकन का अर्थशास्त्र

X8X (X8X) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. X8X टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: X8X (X8X) के बारे में अन्य प्रश्न

आज X8X (X8X) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव X8X प्राइस 0.00065868 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
X8X से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
X8X से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00065868 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
X8X का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
X8X के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
X8X की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
X8X की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.59M USD है.
X8X की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
X8X ने 0.108258 USD की ATH प्राइस हासिल की.
X8X का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
X8X ने -0.09524590892933231 USD की ATL प्राइस देखी.
X8X का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
X8X के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या X8X इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष X8X इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए X8X का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.