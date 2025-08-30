XMONEY की अधिक जानकारी

X Money लोगो

X Money मूल्य (XMONEY)

गैर-सूचीबद्ध

1 XMONEY से USD लाइव प्राइस:

$0.04167169
$0.04167169
-6.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
X Money (XMONEY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:45:47 (UTC+8)

X Money (XMONEY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04091148
$ 0.04091148
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04474415
$ 0.04474415
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04091148
$ 0.04091148

$ 0.04474415
$ 0.04474415

$ 0.840374
$ 0.840374

$ 0.03762749
$ 0.03762749

+0.18%

-6.73%

-9.78%

-9.78%

X Money (XMONEY) रियल-टाइम प्राइस $0.04162661 है. पिछले 24 घंटों में, XMONEY ने $ 0.04091148 के कम और $ 0.04474415 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XMONEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.840374 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03762749 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XMONEY में +0.18%, 24 घंटों में -6.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

X Money (XMONEY) मार्केट की जानकारी

$ 416.27K
$ 416.27K

--
--

$ 416.27K
$ 416.27K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

X Money का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 416.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XMONEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 416.27K है.

X Money (XMONEY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, X Money का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00300654995873214 था.
पिछले 30 दिनों में, X Money का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0135250100 था.
पिछले 60 दिनों में, X Money का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0156631317 था.
पिछले 90 दिनों में, X Money का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07519852581644172 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00300654995873214-6.73%
30 दिन$ -0.0135250100-32.49%
60 दिन$ -0.0156631317-37.62%
90 दिन$ -0.07519852581644172-64.36%

X Money (XMONEY) क्या है

X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.

X Money (XMONEY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

X Money प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में X Money (XMONEY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके X Money (XMONEY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? X Money के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब X Money प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XMONEY लोकल करेंसी में

X Money (XMONEY) टोकन का अर्थशास्त्र

X Money (XMONEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XMONEY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: X Money (XMONEY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज X Money (XMONEY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XMONEY प्राइस 0.04162661 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XMONEY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XMONEY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04162661 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
X Money का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XMONEY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 416.27K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XMONEY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XMONEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
XMONEY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XMONEY ने 0.840374 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XMONEY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XMONEY ने 0.03762749 USD की ATL प्राइस देखी.
XMONEY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XMONEY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XMONEY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XMONEY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XMONEY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:45:47 (UTC+8)

X Money (XMONEY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

