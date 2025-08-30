Wreath मूल्य (WREATH)
Wreath (WREATH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WREATH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WREATH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00174031 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WREATH में +1.39%, 24 घंटों में +0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wreath का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WREATH की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.79K है.
आज के दिन के दौरान, Wreath का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wreath का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wreath का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wreath का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.56%
|30 दिन
|$ 0
|+10.33%
|60 दिन
|$ 0
|+45.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There’s no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency.
Wreath (WREATH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WREATH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
