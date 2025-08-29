Wrapped XRP मूल्य (WXRP)
Wrapped XRP (WXRP) रियल-टाइम प्राइस $2.86 है. पिछले 24 घंटों में, WXRP ने $ 2.81 के कम और $ 3.08 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WXRP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.124627 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WXRP में +0.63%, 24 घंटों में -4.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped XRP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.47M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WXRP की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.95M है, कुल आपूर्ति 17947559.108324 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.47M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.132171027570328 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2014921480 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8608388360 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.132171027570328
|-4.42%
|30 दिन
|$ -0.2014921480
|-7.04%
|60 दिन
|$ +0.8608388360
|+30.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.
