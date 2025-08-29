WXRP की अधिक जानकारी

Wrapped XRP लोगो

Wrapped XRP मूल्य (WXRP)

गैर-सूचीबद्ध

1 WXRP से USD लाइव प्राइस:

$2.87
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Wrapped XRP (WXRP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:14:07 (UTC+8)

Wrapped XRP (WXRP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.81
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.08
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.81
$ 3.08
$ 18.37
$ 0.124627
+0.63%

-4.42%

+1.63%

+1.63%

Wrapped XRP (WXRP) रियल-टाइम प्राइस $2.86 है. पिछले 24 घंटों में, WXRP ने $ 2.81 के कम और $ 3.08 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WXRP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.124627 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WXRP में +0.63%, 24 घंटों में -4.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped XRP (WXRP) मार्केट की जानकारी

$ 51.47M
--
$ 51.47M
17.95M
17,947,559.108324
Wrapped XRP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.47M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WXRP की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.95M है, कुल आपूर्ति 17947559.108324 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.47M है.

Wrapped XRP (WXRP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.132171027570328 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2014921480 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8608388360 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped XRP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.132171027570328-4.42%
30 दिन$ -0.2014921480-7.04%
60 दिन$ +0.8608388360+30.10%
90 दिन$ 0--

Wrapped XRP (WXRP) क्या है

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Wrapped XRP (WXRP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wrapped XRP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped XRP (WXRP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped XRP (WXRP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped XRP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped XRP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WXRP लोकल करेंसी में

Wrapped XRP (WXRP) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped XRP (WXRP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WXRP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped XRP (WXRP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped XRP (WXRP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WXRP प्राइस 2.86 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WXRP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WXRP से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.86 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped XRP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WXRP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.47M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WXRP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WXRP की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.95M USD है.
WXRP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WXRP ने 18.37 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WXRP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WXRP ने 0.124627 USD की ATL प्राइस देखी.
WXRP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WXRP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WXRP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WXRP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WXRP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:14:07 (UTC+8)

