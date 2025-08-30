WUSDM की अधिक जानकारी

Wrapped USDM लोगो

Wrapped USDM मूल्य (WUSDM)

गैर-सूचीबद्ध

1 WUSDM से USD लाइव प्राइस:

$1.081
$1.081
0.00%1D
mexc
USD
Wrapped USDM (WUSDM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:29:21 (UTC+8)

Wrapped USDM (WUSDM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.081
$ 1.081
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.082
$ 1.082
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.081
$ 1.081

$ 1.082
$ 1.082

$ 1.52
$ 1.52

$ 0.929612
$ 0.929612

--

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Wrapped USDM (WUSDM) रियल-टाइम प्राइस $1.081 है. पिछले 24 घंटों में, WUSDM ने $ 1.081 के कम और $ 1.082 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WUSDM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.52 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.929612 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WUSDM में --, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped USDM (WUSDM) मार्केट की जानकारी

$ 1.22M
$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M

1.13M
1.13M

1,128,696.039276331
1,128,696.039276331

Wrapped USDM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WUSDM की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.13M है, कुल आपूर्ति 1128696.039276331 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.

Wrapped USDM (WUSDM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped USDM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00013565 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped USDM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001388004 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped USDM का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007189731 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped USDM का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010702737873416 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00013565+0.01%
30 दिन$ +0.0001388004+0.01%
60 दिन$ -0.0007189731-0.06%
90 दिन$ +0.0010702737873416+0.10%

Wrapped USDM (WUSDM) क्या है

Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.

Wrapped USDM (WUSDM) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wrapped USDM प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped USDM (WUSDM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped USDM (WUSDM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped USDM के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped USDM प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WUSDM लोकल करेंसी में

Wrapped USDM (WUSDM) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped USDM (WUSDM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WUSDM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped USDM (WUSDM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped USDM (WUSDM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WUSDM प्राइस 1.081 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WUSDM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WUSDM से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.081 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped USDM का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WUSDM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WUSDM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WUSDM की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.13M USD है.
WUSDM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WUSDM ने 1.52 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WUSDM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WUSDM ने 0.929612 USD की ATL प्राइस देखी.
WUSDM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WUSDM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WUSDM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WUSDM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WUSDM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:29:21 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.