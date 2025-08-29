Wrapped STEAMX मूल्य (WSTEAMX)
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) रियल-टाइम प्राइस $0.061464 है. पिछले 24 घंटों में, WSTEAMX ने $ 0.061458 के कम और $ 0.062633 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSTEAMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.08285 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSTEAMX में --, 24 घंटों में -0.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped STEAMX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSTEAMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.86M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped STEAMX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00040807800613431 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped STEAMX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0024446015 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped STEAMX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0097576558 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped STEAMX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00040807800613431
|-0.65%
|30 दिन
|$ -0.0024446015
|-3.97%
|60 दिन
|$ -0.0097576558
|-15.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: 1) Provide initial holders to Steam Exchange when launched 2) Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!
