Wrapped stASTR (WSTASTR) रियल-टाइम प्राइस $0.02494335 है. पिछले 24 घंटों में, WSTASTR ने $ 0.02483164 के कम और $ 0.02643139 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSTASTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03544925 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00462923 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSTASTR में -0.66%, 24 घंटों में -1.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped stASTR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSTASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 155.00M है, कुल आपूर्ति 155003774.8239083 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.87M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00046135846454352 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003350615 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011287838 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00138220473156548 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00046135846454352
|-1.81%
|30 दिन
|$ -0.0003350615
|-1.34%
|60 दिन
|$ +0.0011287838
|+4.53%
|90 दिन
|$ -0.00138220473156548
|-5.25%
Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience
