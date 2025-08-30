WSTASTR की अधिक जानकारी

Wrapped stASTR लोगो

Wrapped stASTR मूल्य (WSTASTR)

गैर-सूचीबद्ध

1 WSTASTR से USD लाइव प्राइस:

$0.02494335
$0.02494335
-1.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Wrapped stASTR (WSTASTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:45:38 (UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02483164
$ 0.02483164
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02643139
$ 0.02643139
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02483164
$ 0.02483164

$ 0.02643139
$ 0.02643139

$ 0.03544925
$ 0.03544925

$ 0.00462923
$ 0.00462923

-0.66%

-1.81%

-6.21%

-6.21%

Wrapped stASTR (WSTASTR) रियल-टाइम प्राइस $0.02494335 है. पिछले 24 घंटों में, WSTASTR ने $ 0.02483164 के कम और $ 0.02643139 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSTASTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03544925 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00462923 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSTASTR में -0.66%, 24 घंटों में -1.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped stASTR (WSTASTR) मार्केट की जानकारी

$ 3.87M
$ 3.87M

--
--

$ 3.87M
$ 3.87M

155.00M
155.00M

155,003,774.8239083
155,003,774.8239083

Wrapped stASTR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSTASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 155.00M है, कुल आपूर्ति 155003774.8239083 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.87M है.

Wrapped stASTR (WSTASTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00046135846454352 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003350615 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011287838 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped stASTR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00138220473156548 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00046135846454352-1.81%
30 दिन$ -0.0003350615-1.34%
60 दिन$ +0.0011287838+4.53%
90 दिन$ -0.00138220473156548-5.25%

Wrapped stASTR (WSTASTR) क्या है

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Wrapped stASTR (WSTASTR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wrapped stASTR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped stASTR (WSTASTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped stASTR (WSTASTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped stASTR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped stASTR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WSTASTR लोकल करेंसी में

Wrapped stASTR (WSTASTR) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped stASTR (WSTASTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WSTASTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped stASTR (WSTASTR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped stASTR (WSTASTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WSTASTR प्राइस 0.02494335 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WSTASTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WSTASTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02494335 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped stASTR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WSTASTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.87M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WSTASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WSTASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 155.00M USD है.
WSTASTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WSTASTR ने 0.03544925 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WSTASTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WSTASTR ने 0.00462923 USD की ATL प्राइस देखी.
WSTASTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WSTASTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WSTASTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WSTASTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WSTASTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:45:38 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.