Wrapped Savings rUSD लोगो

Wrapped Savings rUSD मूल्य (WSRUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 WSRUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.995211
$0.995211$0.995211
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:13:53 (UTC+8)

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.995155
$ 0.995155$ 0.995155
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.995696
$ 0.995696$ 0.995696
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.995155
$ 0.995155$ 0.995155

$ 0.995696
$ 0.995696$ 0.995696

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.995155
$ 0.995155$ 0.995155

--

-0.02%

-14.56%

-14.56%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.995211 है. पिछले 24 घंटों में, WSRUSD ने $ 0.995155 के कम और $ 0.995696 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSRUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.995155 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSRUSD में --, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) मार्केट की जानकारी

$ 19.70M
$ 19.70M$ 19.70M

--
----

$ 19.70M
$ 19.70M$ 19.70M

19.80M
19.80M 19.80M

19,796,022.83055749
19,796,022.83055749 19,796,022.83055749

Wrapped Savings rUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSRUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.80M है, कुल आपूर्ति 19796022.83055749 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.70M है.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002052515466414 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0587817396 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0280623626 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0002052515466414-0.02%
30 दिन$ -0.0587817396-5.90%
60 दिन$ -0.0280623626-2.81%
90 दिन$ 0--

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) क्या है

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.



WSRUSD लोकल करेंसी में

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WSRUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WSRUSD प्राइस 0.995211 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WSRUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WSRUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.995211 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped Savings rUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WSRUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.70M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WSRUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WSRUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.80M USD है.
WSRUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WSRUSD ने 1.17 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WSRUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WSRUSD ने 0.995155 USD की ATL प्राइस देखी.
WSRUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WSRUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WSRUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WSRUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WSRUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:13:53 (UTC+8)

