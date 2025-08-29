Wrapped Savings rUSD मूल्य (WSRUSD)
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.995211 है. पिछले 24 घंटों में, WSRUSD ने $ 0.995155 के कम और $ 0.995696 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSRUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.995155 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSRUSD में --, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped Savings rUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSRUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.80M है, कुल आपूर्ति 19796022.83055749 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.70M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002052515466414 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0587817396 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0280623626 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Savings rUSD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0002052515466414
|-0.02%
|30 दिन
|$ -0.0587817396
|-5.90%
|60 दिन
|$ -0.0280623626
|-2.81%
|90 दिन
|$ 0
|--
Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WSRUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
