Wrapped RBNT का आज का लाइव मूल्य 0.00644782 USD है.WRBNT का मार्केट कैप 4,832,564 USD है. भारत में WRBNT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

WRBNT की अधिक जानकारी

WRBNT प्राइस की जानकारी

WRBNT क्या है

WRBNT टोकन का अर्थशास्त्र

WRBNT प्राइस का पूर्वानुमान

Wrapped RBNT लोगो

Wrapped RBNT मूल्य (WRBNT)

गैर-सूचीबद्ध

1 WRBNT से USD लाइव प्राइस:

$0.00644786
$0.00644786
+2.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Wrapped RBNT (WRBNT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:15:29 (UTC+8)

Wrapped RBNT का आज का मूल्य

आज Wrapped RBNT (WRBNT) का लाइव मूल्य $ 0.00644782 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.07% का बदलाव आया है. मौजूदा WRBNT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00644782 प्रति WRBNT है.

$ 4,832,564 के मार्केट कैप के अनुसार Wrapped RBNT करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 749.48M WRBNT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WRBNT की ट्रेडिंग $ 0.00626309 (निम्न) और $ 0.00648484 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.03076976 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00559331 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WRBNT में पिछले एक घंटे में +0.61% और पिछले 7 दिनों में -6.07% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Wrapped RBNT (WRBNT) मार्केट की जानकारी

$ 4.83M
$ 4.83M

--
--

$ 9.90M
$ 9.90M

749.48M
749.48M

1,534,769,127.270588
1,534,769,127.270588

Wrapped RBNT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.83M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WRBNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 749.48M है, कुल आपूर्ति 1534769127.270588 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.90M है.

Wrapped RBNT की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00626309
$ 0.00626309
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00648484
$ 0.00648484
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00626309
$ 0.00626309

$ 0.00648484
$ 0.00648484

$ 0.03076976
$ 0.03076976

$ 0.00559331
$ 0.00559331

+0.61%

+2.07%

-6.07%

-6.07%

Wrapped RBNT (WRBNT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped RBNT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00013107 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped RBNT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008481636 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped RBNT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028683759 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped RBNT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.012402173882820996 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00013107+2.07%
30 दिन$ -0.0008481636-13.15%
60 दिन$ -0.0028683759-44.48%
90 दिन$ -0.012402173882820996-65.79%

Wrapped RBNT के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Wrapped RBNT (WRBNT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WRBNT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Wrapped RBNT (WRBNT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Wrapped RBNT के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Wrapped RBNT की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए WRBNT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Wrapped RBNTप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wrapped RBNT

2030 में 1 Wrapped RBNT का मूल्य कितना होगा?
अगर Wrapped RBNT 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Wrapped RBNT के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:15:29 (UTC+8)

Wrapped RBNT (WRBNT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Wrapped RBNT के बारे में और जानें

