Wrapped QUIL लोगो

Wrapped QUIL मूल्य (QUIL)

गैर-सूचीबद्ध

1 QUIL से USD लाइव प्राइस:

+4.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Wrapped QUIL (QUIL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:13:46 (UTC+8)

Wrapped QUIL (QUIL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+3.49%

+4.59%

-16.77%

-16.77%

Wrapped QUIL (QUIL) रियल-टाइम प्राइस $0.03894779 है. पिछले 24 घंटों में, QUIL ने $ 0.03659733 के कम और $ 0.04252815 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QUIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.451419 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01713112 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QUIL में +3.49%, 24 घंटों में +4.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped QUIL (QUIL) मार्केट की जानकारी

--
Wrapped QUIL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 902.29M है, कुल आपूर्ति 902285400.373132 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.03M है.

Wrapped QUIL (QUIL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped QUIL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00170801 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped QUIL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024836148 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped QUIL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0052361292 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped QUIL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00170801+4.59%
30 दिन$ +0.0024836148+6.38%
60 दिन$ +0.0052361292+13.44%
90 दिन$ 0--

Wrapped QUIL (QUIL) क्या है

Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium’s network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal.

Wrapped QUIL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped QUIL (QUIL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped QUIL (QUIL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped QUIL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped QUIL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

QUIL लोकल करेंसी में

Wrapped QUIL (QUIL) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped QUIL (QUIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QUIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped QUIL (QUIL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped QUIL (QUIL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव QUIL प्राइस 0.03894779 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
QUIL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
QUIL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03894779 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped QUIL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
QUIL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.03M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
QUIL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
QUIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 902.29M USD है.
QUIL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
QUIL ने 0.451419 USD की ATH प्राइस हासिल की.
QUIL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
QUIL ने 0.01713112 USD की ATL प्राइस देखी.
QUIL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
QUIL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या QUIL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QUIL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QUIL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:13:46 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.