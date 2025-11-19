एक्सचेंजDEX+
Wrapped Peaq का आज का लाइव मूल्य 0.051237 USD है.WPEAQ का मार्केट कैप 5,439,665 USD है. भारत में WPEAQ से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

WPEAQ की अधिक जानकारी

WPEAQ प्राइस की जानकारी

WPEAQ क्या है

WPEAQ टोकन का अर्थशास्त्र

WPEAQ प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Wrapped Peaq लोगो

Wrapped Peaq मूल्य (WPEAQ)

गैर-सूचीबद्ध

1 WPEAQ से USD लाइव प्राइस:

$0.051237
$0.051237
-0.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Wrapped Peaq (WPEAQ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:15:18 (UTC+8)

Wrapped Peaq का आज का मूल्य

आज Wrapped Peaq (WPEAQ) का लाइव मूल्य $ 0.051237 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.37% का बदलाव आया है. मौजूदा WPEAQ से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.051237 प्रति WPEAQ है.

$ 5,439,665 के मार्केट कैप के अनुसार Wrapped Peaq करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 105.81M WPEAQ है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WPEAQ की ट्रेडिंग $ 0.04879651 (निम्न) और $ 0.055096 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.147401 और सबसे निम्न स्तर $ 0.04879651 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WPEAQ में पिछले एक घंटे में +1.86% और पिछले 7 दिनों में -25.94% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Wrapped Peaq (WPEAQ) मार्केट की जानकारी

$ 5.44M
$ 5.44M

--
--

$ 5.44M
$ 5.44M

105.81M
105.81M

105,812,482.990859
105,812,482.990859

Wrapped Peaq का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WPEAQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 105.81M है, कुल आपूर्ति 105812482.990859 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.44M है.

Wrapped Peaq की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04879651
$ 0.04879651
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.055096
$ 0.055096
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04879651
$ 0.04879651

$ 0.055096
$ 0.055096

$ 0.147401
$ 0.147401

$ 0.04879651
$ 0.04879651

+1.86%

-0.37%

-25.94%

-25.94%

Wrapped Peaq (WPEAQ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Peaq का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00019107970111162 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Peaq का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0211885489 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Peaq का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0288915093 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Peaq का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00019107970111162-0.37%
30 दिन$ -0.0211885489-41.35%
60 दिन$ -0.0288915093-56.38%
90 दिन$ 0--

Wrapped Peaq के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Wrapped Peaq (WPEAQ) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WPEAQ का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Wrapped Peaq (WPEAQ) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Wrapped Peaq के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Wrapped Peaq की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए WPEAQ के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Wrapped Peaqप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wrapped Peaq

2030 में 1 Wrapped Peaq का मूल्य कितना होगा?
अगर Wrapped Peaq 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Wrapped Peaq के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:15:18 (UTC+8)

Wrapped Peaq (WPEAQ) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Wrapped Peaq के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$195.19

$0.015543

$0.03538

$0.0419

$0.00000000000000004133

$0.01425

अस्वीकरण

