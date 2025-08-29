WOS की अधिक जानकारी

Wrapped Origin Sonic मूल्य (WOS)

1 WOS से USD लाइव प्राइस:

$0.327248
$0.327248$0.327248
-4.20%1D
USD
Wrapped Origin Sonic (WOS) मूल्य का लाइव चार्ट
Wrapped Origin Sonic (WOS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.327929
$ 0.327929$ 0.327929
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.344742
$ 0.344742$ 0.344742
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.327929
$ 0.327929$ 0.327929

$ 0.344742
$ 0.344742$ 0.344742

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 0.00000382
$ 0.00000382$ 0.00000382

-0.95%

-4.18%

-1.34%

-1.34%

Wrapped Origin Sonic (WOS) रियल-टाइम प्राइस $0.328138 है. पिछले 24 घंटों में, WOS ने $ 0.327929 के कम और $ 0.344742 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.002 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000382 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOS में -0.95%, 24 घंटों में -4.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped Origin Sonic (WOS) मार्केट की जानकारी

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

23.25M
23.25M 23.25M

23,250,781.49297331
23,250,781.49297331 23,250,781.49297331

Wrapped Origin Sonic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 23.25M है, कुल आपूर्ति 23250781.49297331 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.63M है.

Wrapped Origin Sonic (WOS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0143201640235611 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0268089402 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0066808240 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Origin Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0143201640235611-4.18%
30 दिन$ +0.0268089402+8.17%
60 दिन$ +0.0066808240+2.04%
90 दिन$ 0--

Wrapped Origin Sonic (WOS) क्या है

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Wrapped Origin Sonic प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped Origin Sonic (WOS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped Origin Sonic (WOS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped Origin Sonic के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped Origin Sonic प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WOS लोकल करेंसी में

Wrapped Origin Sonic (WOS) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped Origin Sonic (WOS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WOS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped Origin Sonic (WOS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped Origin Sonic (WOS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WOS प्राइस 0.328138 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WOS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WOS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.328138 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped Origin Sonic का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WOS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WOS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 23.25M USD है.
WOS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WOS ने 1.002 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WOS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WOS ने 0.00000382 USD की ATL प्राइस देखी.
WOS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WOS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WOS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WOS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WOS का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.