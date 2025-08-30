Wrapped OrdBridge मूल्य (WBRGE)
Wrapped OrdBridge (WBRGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WBRGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WBRGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.256927 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WBRGE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped OrdBridge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 87.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WBRGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 109.50M है, कुल आपूर्ति 210000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 168.15K है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped OrdBridge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped OrdBridge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped OrdBridge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped OrdBridge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+9.10%
|60 दिन
|$ 0
|+77.98%
|90 दिन
|$ 0
|--
OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.
Wrapped OrdBridge (WBRGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WBRGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
