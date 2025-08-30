Wrapped OptiDoge मूल्य (WOPTIDOGE)
-0.28%
-2.95%
-8.74%
-8.74%
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOPTIDOGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOPTIDOGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOPTIDOGE में -0.28%, 24 घंटों में -2.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped OptiDoge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 124.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOPTIDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.00B है, कुल आपूर्ति 420000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 124.94K है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped OptiDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped OptiDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped OptiDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped OptiDoge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.95%
|30 दिन
|$ 0
|-5.09%
|60 दिन
|$ 0
|+18.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE
