Wrapped MistCoin (WMC) रियल-टाइम प्राइस $8.36 है. पिछले 24 घंटों में, WMC ने $ 8.21 के कम और $ 8.86 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WMC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 88.76 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.124173 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WMC में +0.61%, 24 घंटों में -5.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped MistCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WMC की मार्केट में उपलब्ध राशि 501.16K है, कुल आपूर्ति 597735.46 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.99M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped MistCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.496816446867282 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped MistCoin का USD में मूल्य बदलाव $ -1.1039981920 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped MistCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +2.5283181440 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped MistCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +1.623466092781127 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.496816446867282
|-5.60%
|30 दिन
|$ -1.1039981920
|-13.20%
|60 दिन
|$ +2.5283181440
|+30.24%
|90 दिन
|$ +1.623466092781127
|+24.10%
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
