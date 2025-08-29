Wrapped HLP मूल्य (WHLP)
Wrapped HLP (WHLP) रियल-टाइम प्राइस $1.02 है. पिछले 24 घंटों में, WHLP ने $ 1.006 के कम और $ 1.023 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WHLP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.048 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.915753 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WHLP में +0.15%, 24 घंटों में +0.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped HLP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WHLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.25M है, कुल आपूर्ति 7246051.120162 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.39M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped HLP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00511173 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped HLP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0144976680 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped HLP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0216504180 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped HLP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00511173
|+0.50%
|30 दिन
|$ +0.0144976680
|+1.42%
|60 दिन
|$ +0.0216504180
|+2.12%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.
