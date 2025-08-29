Wrapped fragSOL मूल्य (WFRAGSOL)
-1.92%
+0.92%
+15.21%
+15.21%
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) रियल-टाइम प्राइस $221.64 है. पिछले 24 घंटों में, WFRAGSOL ने $ 219.05 के कम और $ 227.41 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WFRAGSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 227.41 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 100.68 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WFRAGSOL में -1.92%, 24 घंटों में +0.92%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped fragSOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WFRAGSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 305.87K है, कुल आपूर्ति 305866.10922083 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.79M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +2.03 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +39.9422763360 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +87.5843041080 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +58.50839890798373 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +2.03
|+0.92%
|30 दिन
|$ +39.9422763360
|+18.02%
|60 दिन
|$ +87.5843041080
|+39.52%
|90 दिन
|$ +58.50839890798373
|+35.87%
Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.
