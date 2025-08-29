WFRAGSOL की अधिक जानकारी

Wrapped fragSOL लोगो

Wrapped fragSOL मूल्य (WFRAGSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 WFRAGSOL से USD लाइव प्राइस:

$221.64
$221.64$221.64
+0.90%1D
mexc
USD
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:56:32 (UTC+8)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 219.05
$ 219.05$ 219.05
24 घंटे में न्यूनतम
$ 227.41
$ 227.41$ 227.41
24 घंटे में उच्चतम

$ 219.05
$ 219.05$ 219.05

$ 227.41
$ 227.41$ 227.41

$ 227.41
$ 227.41$ 227.41

$ 100.68
$ 100.68$ 100.68

-1.92%

+0.92%

+15.21%

+15.21%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) रियल-टाइम प्राइस $221.64 है. पिछले 24 घंटों में, WFRAGSOL ने $ 219.05 के कम और $ 227.41 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WFRAGSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 227.41 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 100.68 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WFRAGSOL में -1.92%, 24 घंटों में +0.92%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) मार्केट की जानकारी

$ 67.79M
$ 67.79M$ 67.79M

--
----

$ 67.79M
$ 67.79M$ 67.79M

305.87K
305.87K 305.87K

305,866.10922083
305,866.10922083 305,866.10922083

Wrapped fragSOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WFRAGSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 305.87K है, कुल आपूर्ति 305866.10922083 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.79M है.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +2.03 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +39.9422763360 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +87.5843041080 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped fragSOL का USD में मूल्य बदलाव $ +58.50839890798373 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +2.03+0.92%
30 दिन$ +39.9422763360+18.02%
60 दिन$ +87.5843041080+39.52%
90 दिन$ +58.50839890798373+35.87%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) क्या है

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

Wrapped fragSOL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped fragSOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped fragSOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WFRAGSOL लोकल करेंसी में

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WFRAGSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WFRAGSOL प्राइस 221.64 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WFRAGSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WFRAGSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 221.64 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped fragSOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WFRAGSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.79M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WFRAGSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WFRAGSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 305.87K USD है.
WFRAGSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WFRAGSOL ने 227.41 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WFRAGSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WFRAGSOL ने 100.68 USD की ATL प्राइस देखी.
WFRAGSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WFRAGSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WFRAGSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WFRAGSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WFRAGSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:56:32 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.