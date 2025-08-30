WNRG की अधिक जानकारी

Wrapped Energi लोगो

Wrapped Energi मूल्य (WNRG)

गैर-सूचीबद्ध

1 WNRG से USD लाइव प्राइस:

$0.03666044
$0.03666044$0.03666044
+1.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Wrapped Energi (WNRG) मूल्य का लाइव चार्ट
Wrapped Energi (WNRG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03563039
$ 0.03563039$ 0.03563039
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03715728
$ 0.03715728$ 0.03715728
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03563039
$ 0.03563039$ 0.03563039

$ 0.03715728
$ 0.03715728$ 0.03715728

$ 1.57
$ 1.57$ 1.57

$ 0.02340507
$ 0.02340507$ 0.02340507

+0.00%

+1.01%

+6.99%

+6.99%

Wrapped Energi (WNRG) रियल-टाइम प्राइस $0.03666044 है. पिछले 24 घंटों में, WNRG ने $ 0.03563039 के कम और $ 0.03715728 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WNRG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.57 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02340507 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WNRG में +0.00%, 24 घंटों में +1.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped Energi (WNRG) मार्केट की जानकारी

$ 535.07K
$ 535.07K$ 535.07K

--
----

$ 535.64K
$ 535.64K$ 535.64K

14.60M
14.60M 14.60M

14,610,789.51324725
14,610,789.51324725 14,610,789.51324725

Wrapped Energi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 535.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WNRG की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.60M है, कुल आपूर्ति 14610789.51324725 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 535.64K है.

Wrapped Energi (WNRG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00036586 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023210164 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0048220686 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.005961280151668383 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00036586+1.01%
30 दिन$ +0.0023210164+6.33%
60 दिन$ -0.0048220686-13.15%
90 दिन$ +0.005961280151668383+19.42%

Wrapped Energi (WNRG) क्या है

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Wrapped Energi (WNRG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wrapped Energi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped Energi (WNRG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped Energi (WNRG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped Energi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped Energi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WNRG लोकल करेंसी में

Wrapped Energi (WNRG) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped Energi (WNRG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WNRG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped Energi (WNRG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped Energi (WNRG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WNRG प्राइस 0.03666044 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WNRG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WNRG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03666044 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped Energi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WNRG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 535.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WNRG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WNRG की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.60M USD है.
WNRG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WNRG ने 1.57 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WNRG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WNRG ने 0.02340507 USD की ATL प्राइस देखी.
WNRG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WNRG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WNRG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WNRG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WNRG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:01:06 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.