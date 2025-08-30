Wrapped Energi मूल्य (WNRG)
+0.00%
+1.01%
+6.99%
+6.99%
Wrapped Energi (WNRG) रियल-टाइम प्राइस $0.03666044 है. पिछले 24 घंटों में, WNRG ने $ 0.03563039 के कम और $ 0.03715728 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WNRG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.57 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02340507 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WNRG में +0.00%, 24 घंटों में +1.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped Energi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 535.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WNRG की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.60M है, कुल आपूर्ति 14610789.51324725 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 535.64K है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00036586 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023210164 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0048220686 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Energi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.005961280151668383 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00036586
|+1.01%
|30 दिन
|$ +0.0023210164
|+6.33%
|60 दिन
|$ -0.0048220686
|-13.15%
|90 दिन
|$ +0.005961280151668383
|+19.42%
Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
