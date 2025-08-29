Wrapped Cygnus USD मूल्य (WCGUSD)
Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.14 है. पिछले 24 घंटों में, WCGUSD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WCGUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.26 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.008 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WCGUSD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped Cygnus USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WCGUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.56M है, कुल आपूर्ति 7564470.747552 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.59M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped Cygnus USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Cygnus USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0078547140 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Cygnus USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0077924700 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Cygnus USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0078547140
|+0.69%
|60 दिन
|$ -0.0077924700
|-0.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
