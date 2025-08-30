WCTC की अधिक जानकारी

Wrapped CTC लोगो

Wrapped CTC मूल्य (WCTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 WCTC से USD लाइव प्राइस:

$0.234861
$0.234861$0.234861
+2.10%1D
Wrapped CTC (WCTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:28:56 (UTC+8)

Wrapped CTC (WCTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.227272
$ 0.227272$ 0.227272
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.244572
$ 0.244572$ 0.244572
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.227272
$ 0.227272$ 0.227272

$ 0.244572
$ 0.244572$ 0.244572

$ 0.369622
$ 0.369622$ 0.369622

$ 0.186205
$ 0.186205$ 0.186205

+0.57%

+2.17%

-12.40%

-12.40%

Wrapped CTC (WCTC) रियल-टाइम प्राइस $0.234861 है. पिछले 24 घंटों में, WCTC ने $ 0.227272 के कम और $ 0.244572 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WCTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.369622 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.186205 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WCTC में +0.57%, 24 घंटों में +2.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped CTC (WCTC) मार्केट की जानकारी

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

6.11M
6.11M 6.11M

6,111,120.050089639
6,111,120.050089639 6,111,120.050089639

Wrapped CTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.43M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WCTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.11M है, कुल आपूर्ति 6111120.050089639 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.43M है.

Wrapped CTC (WCTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped CTC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0049804 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped CTC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0573798538 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped CTC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0227225434 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped CTC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0762473117121377 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0049804+2.17%
30 दिन$ -0.0573798538-24.43%
60 दिन$ -0.0227225434-9.67%
90 दिन$ -0.0762473117121377-24.50%

Wrapped CTC (WCTC) क्या है

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Wrapped CTC (WCTC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wrapped CTC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped CTC (WCTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped CTC (WCTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped CTC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped CTC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WCTC लोकल करेंसी में

Wrapped CTC (WCTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped CTC (WCTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WCTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped CTC (WCTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped CTC (WCTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WCTC प्राइस 0.234861 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WCTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WCTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.234861 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped CTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WCTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.43M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WCTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WCTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.11M USD है.
WCTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WCTC ने 0.369622 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WCTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WCTC ने 0.186205 USD की ATL प्राइस देखी.
WCTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WCTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WCTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WCTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WCTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:28:56 (UTC+8)

Wrapped CTC (WCTC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.