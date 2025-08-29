WCFG की अधिक जानकारी

Wrapped Centrifuge लोगो

Wrapped Centrifuge मूल्य (WCFG)

गैर-सूचीबद्ध

1 WCFG से USD लाइव प्राइस:

$0.31837
$0.31837$0.31837
-10.60%1D
USD
Wrapped Centrifuge (WCFG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:56:18 (UTC+8)

Wrapped Centrifuge (WCFG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.317534
$ 0.317534$ 0.317534
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.356281
$ 0.356281$ 0.356281
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.317534
$ 0.317534$ 0.317534

$ 0.356281
$ 0.356281$ 0.356281

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

$ 0.098329
$ 0.098329$ 0.098329

-1.21%

-10.64%

+16.85%

+16.85%

Wrapped Centrifuge (WCFG) रियल-टाइम प्राइस $0.31837 है. पिछले 24 घंटों में, WCFG ने $ 0.317534 के कम और $ 0.356281 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WCFG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.55 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.098329 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WCFG में -1.21%, 24 घंटों में -10.64%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped Centrifuge (WCFG) मार्केट की जानकारी

$ 117.96M
$ 117.96M$ 117.96M

--
----

$ 117.96M
$ 117.96M$ 117.96M

371.50M
371.50M 371.50M

371,496,690.6738668
371,496,690.6738668 371,496,690.6738668

Wrapped Centrifuge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 117.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WCFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 371.50M है, कुल आपूर्ति 371496690.6738668 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 117.96M है.

Wrapped Centrifuge (WCFG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Centrifuge का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0379116184680944 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Centrifuge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0876522275 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Centrifuge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2591575735 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Centrifuge का USD में मूल्य बदलाव $ +0.13539522262097635 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0379116184680944-10.64%
30 दिन$ +0.0876522275+27.53%
60 दिन$ +0.2591575735+81.40%
90 दिन$ +0.13539522262097635+74.00%

Wrapped Centrifuge (WCFG) क्या है

Wrapped Centrifuge (WCFG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wrapped Centrifuge प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped Centrifuge (WCFG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped Centrifuge (WCFG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped Centrifuge के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped Centrifuge प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WCFG लोकल करेंसी में

Wrapped Centrifuge (WCFG) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped Centrifuge (WCFG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WCFG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped Centrifuge (WCFG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped Centrifuge (WCFG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WCFG प्राइस 0.31837 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WCFG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WCFG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.31837 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped Centrifuge का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WCFG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 117.96M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WCFG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WCFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 371.50M USD है.
WCFG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WCFG ने 2.55 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WCFG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WCFG ने 0.098329 USD की ATL प्राइस देखी.
WCFG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WCFG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WCFG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WCFG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WCFG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:56:18 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.